Вступили в силу новые правила предоставления льгот

Новые правила получения ряда льгот вступают в силу с 19 апреля. В частности, они касаются технических средств реабилитации.
Так, вступают в силу обновленные сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Внесены поправки в классификацию таких средств, что должно упростить жизнь инвалидам.
Кроме того, теперь можно будет подать заявление о проведении медико-технической экспертизы не только по месту жительства, но и по месту пребывания или фактического проживания инвалида или ребенка-инвалида.
Одновременно изменился порядок получения выплат, который государство выделяет инвалидам в качестве компенсации за самостоятельную покупку технических средств реабилитации и необходимые услуги.
Теперь инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, смогут получить компенсацию за приобретенное средство реабилитации или оказанные услуги не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания.