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Вступили в силу новые правила предоставления льгот

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новые правила получения ряда льгот вступают в силу с 19 апреля. В частности, они касаются технических средств реабилитации.

Так, вступают в силу обновленные сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Внесены поправки в классификацию таких средств, что должно упростить жизнь инвалидам.

Кроме того, теперь можно будет подать заявление о проведении медико-технической экспертизы не только по месту жительства, но и по месту пребывания или фактического проживания инвалида или ребенка-инвалида.

Одновременно изменился порядок получения выплат, который государство выделяет инвалидам в качестве компенсации за самостоятельную покупку технических средств реабилитации и необходимые услуги.

Теперь инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, смогут получить компенсацию за приобретенное средство реабилитации или оказанные услуги не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания.

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