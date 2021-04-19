Вступили в силу новые правила предоставления льгот

Новые правила получения ряда льгот вступают в силу с 19 апреля. В частности, они касаются технических средств реабилитации.

Так, вступают в силу обновленные сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Внесены поправки в классификацию таких средств, что должно упростить жизнь инвалидам.

Кроме того, теперь можно будет подать заявление о проведении медико-технической экспертизы не только по месту жительства, но и по месту пребывания или фактического проживания инвалида или ребенка-инвалида.

Одновременно изменился порядок получения выплат, который государство выделяет инвалидам в качестве компенсации за самостоятельную покупку технических средств реабилитации и необходимые услуги.

Теперь инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, смогут получить компенсацию за приобретенное средство реабилитации или оказанные услуги не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания.