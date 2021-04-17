Госдеп посчитал эскалацией ответ России на санкции

Представитель Госдепартамента назвал ответные меры России на санкции США эскалацией в отношениях двух стран. По его словам, США оставляют за собой право ответить на контрмеры Москвы.

«Сегодняшнее объявление мер российским правительством стало эскалацией и вызывает сожаление. Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США»,— цитирует американского дипломата CNN.

Представитель Госдепартамента США отметил, что американские санкции в отношении России были пропорциональны и соответствовали «вредоносной деятельности» Москвы. При этом сразу после введения санкций Вашингтон заявил, что сейчас настало время для деэскалации в отношениях.

США 15 апреля ввели новые антироссийские санкции, а также объявили о высылке десяти российских дипломатов. МИД России 16 апреля объявил об ответных действиях: высылке десяти дипломатов и ограничениях на работу диппредставительств США.