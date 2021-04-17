Госдеп посчитал эскалацией ответ России на санкции

Представитель Госдепартамента назвал ответные меры России на санкции США эскалацией в отношениях двух стран. По его словам, США оставляют за собой право ответить на контрмеры Москвы.
«Сегодняшнее объявление мер российским правительством стало эскалацией и вызывает сожаление. Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США»,— цитирует американского дипломата CNN.
Представитель Госдепартамента США отметил, что американские санкции в отношении России были пропорциональны и соответствовали «вредоносной деятельности» Москвы. При этом сразу после введения санкций Вашингтон заявил, что сейчас настало время для деэскалации в отношениях.
США 15 апреля ввели новые антироссийские санкции, а также объявили о высылке десяти российских дипломатов. МИД России 16 апреля объявил об ответных действиях: высылке десяти дипломатов и ограничениях на работу диппредставительств США.
andrei703333димка балабол, а как же денег нет, но вы держитесь ?
rumatamа этот толстомордый лизаблюд , не заметил что и цены выросли.
great_americaА самое главное себе в Кремле платят по стандартам развитых стран - тысячи долларов.
great_americaТут вопрос с чем сравнивать. Они бы еще с военным временем сравнивали.А отностительно развитых стран...