Медведев напомнил россиянам про беспрецедентный рост зарплат

Лидер «Единой России» и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал россиян вспомнить зарплаты 20-летней давности в 50 долларов и почувствовать разницу.

«Никто не помнит уже почти. Когда Владимир Владимирович Путин стал президентом в 2000 году, средняя зарплата по стране была порядка 50 долларов. Об этом нужно напоминать нашим оппонентам», — сказал Медведев.

Политик отметил, что такого беспрецедентного роста социальной составляющей, как в России, в других странах нет. По словам Медведева, именно об этом стоит напоминать оппонентам действующей власти.

В 2016 году Медведев, возглавлявший на тот момент российское правительство, прославился фразой «денег нет, но вы держитесь». Фразу политик произнес во время встречи жителями Феодосии.

Отвечая на вопрос, когда будут проиндексированы пенсии жителям Крыма, Медведев сообщил, что «денег нет». «Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!» — сказал он.