НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Кремль оценил угрозу новых санкций для экономики России

Источник:
РБК
186 1
Фото: Sibnet.ru

Новые санкции Соединенных Штатов против государственного долга России не повлияют на макроэкономическую ситуацию в стране, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы, наверное, уже слышали заявления наших экономистов на этот счет. Могу только повторить, что в полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует уверенно и успешно», — приводит РБК слова Пескова.

Центробанк ранее заявил, что готов задействовать имеющиеся инструменты для сохранения финансовой стабильности. Там указали на значительное сокращение доли иностранных инвесторов в общем объеме государственного долга и «еще в большей мере в первичных размещениях» за последний год.

«Банк России отслеживает ситуацию на финансовых рынках после введения ограничений для отдельных категорий иностранных инвесторов на отдельные операции с государственными облигациями Российской Федерации», — заверили в ЦБ.

Еще по теме
МИД засомневался в целесообразности использования доллара
Китай выпустит деньги со сроком годности
Ростелеком запустил новый сервис по оплате услуг ЖКХ
США решились на финансовые санкции против России
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Впервые расшифрована ядерная ДНК неандертальцев со дна пещеры
Следователи возбудили дело о гибели пропавшего в Оби мальчика
Роспотребнадзор Бурятии объявил о целевом наборе в вуз
Монстрацию запретили проводить в Новосибирске
Самое популярное
«Невероятную весну» пообещали Сибири
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
Офицер НАТО назвал удобный момент для «возвращения» Крыма
Раскрыты подробности будущей стратегии Age of Empires IV
Обсуждение (1)
О самом главном
Как развестись через суд: условия и ограничения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

k2n

Да хоть "сексстаральные", всем уже давно "по барабану".Давно стало понятно, что ручёнки то у наших заокеанских...

лачинов

Во, во. Попугайте своих спонсоров и заступников. А то они явно вас недооценивают и не разделяют высоких...

Alhazred

"Киеву для противостояния с Россией требуется военная поддержка со стороны Германии." Да пусть в полях...

Disobedient

И не говори скорей бы достроили. Да перекрыть старый транзит через украину, тем более им платить и так...
Sibnet.Ru