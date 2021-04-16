Кремль оценил угрозу новых санкций для экономики России

Новые санкции Соединенных Штатов против государственного долга России не повлияют на макроэкономическую ситуацию в стране, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы, наверное, уже слышали заявления наших экономистов на этот счет. Могу только повторить, что в полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует уверенно и успешно», — приводит РБК слова Пескова.

Центробанк ранее заявил, что готов задействовать имеющиеся инструменты для сохранения финансовой стабильности. Там указали на значительное сокращение доли иностранных инвесторов в общем объеме государственного долга и «еще в большей мере в первичных размещениях» за последний год.

«Банк России отслеживает ситуацию на финансовых рынках после введения ограничений для отдельных категорий иностранных инвесторов на отдельные операции с государственными облигациями Российской Федерации», — заверили в ЦБ.