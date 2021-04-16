Adidas выпустит кроссовки из «грибной кожи»

Adidas выпустит классические кроссовки Stan Smith из полностью разлагаемой «грибной кожи», сообщается на сайте компании. Инновационный материал был разработан в партнерстве с биотехнологическим стартапом Bolt Threads.

Материал называется «майло» и создан на основе мицелия. Для выращивания специальных грибов используется технология вертикального земледелия, урожай можно собирать каждые две недели.

Обувь из «майло» может принимать любую форму и цвет, при этом подошва кроссовок изготовлена из натурального каучука. Сейчас традиционные альтернативы кожи производятся из пластиковых полимеров, которые не разлагаются в природе столетиями.

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Производитель уверен, что «грибная кожа» станет отличным заменителем натуральной — она получена естественным путем и способна быстро разлагаться на безвредные вещества при утилизации. Кроссовки поступят в продажу в течение 2021 года.