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Пропавший полгода назад новосибирец нашелся на стройке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Родные полгода назад объявили в розыск 47-летнего жителя Барабинска – оказалось, что он нашел работу с проживанием в другом районе Новосибирской области, но никому не сказал, сообщило управление полиции на транспорте по Сибири.

По данным ведомства, 47-летний Виталий Ф. пропал без вести в сентябре 2020 года. Он уехал работать из Барабинска в Новосибирск, но на место так и не явился. Родные объявили его в розыск. Семь месяцев о нем ничего не было известно.

«Транспортные полицейские обнаружили гражданина в селе Верх-Тула, где он неофициально подрабатывал на стройке. По его словам, выйдя из поезда, он познакомился с человеком, предложившим ему работу на ферме в Тогучинском районе на более выгодных условиях. Ничего не сообщив близким о своих новых планах, разыскиваемый проработал там до января нынешнего года, после чего переехал в Новосибирский район», – говорится в сообщении.

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