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Visa и Mastercard ответили на сообщения об отключении в России

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Visa и Mastercard продолжат свою работу в России в обычном режиме, заявили РБК в компаниях, комментируя заявление Кремля о том, что санкции могут привести к отключению западных платежных систем в России.

«Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 миллионами карт Mastercard, выпущенных российскими банками. Компания является социально значимой платежной системой», — сказал РБК глава Mastercard в России Алексей Малиновский.

В Visa напомнили, что компания работает в России более 30 лет, вносит свой вклад в цифровизацию российской экономики и привносит на российский рынок современные платежные технологии и решения.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее допустил, что эскалация санкционной политики в отношении Москвы может привести к отключению страны от систем Visa и Mastercard.

Песков выразил уверенность в том, что российская платежная система «Мир» уже достаточно «окрепла» на этот случай.

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