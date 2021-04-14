НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

«Спутник V» проверили на тромбоз

Источник:
РИА Новости
263 1
Фото: © Sibnet.ru

После вакцинации препаратом «Спутник V» не было зафиксировано ни одного случая тромбоза, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

«В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом "Спутник V" и ставших следствием его применения», — сказала она.

Самойлова отметила, что «Спутник V» проходит многостадийную очистку с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации и поэтому исключает попадание высоких количеств остаточной ДНК, которая и влияет на риск образования тромбов.

По ее словам, зарубежные вакцины содержат в десятки раз больше нуклеиновых кислот, чем «Спутник V» —1–2 микрограмма в «Спутнике V» против 50–100 микрограммов в зарубежных вакцинах на других платформах.

Она уточнила, что отсутствие подобных побочных эффектов подтверждается Министерством здравоохранения Аргентины, публикующим данные по результатам клинического применения российской вакцины.

Тема: Коронакризис
Приезжающих в страну россиян обязали сдавать тест на коронавирус
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
Партия вакцины «Вектора» поступила в Новосибирскую область
Осложнения после COVID-19 обнаружили у детей в Барнауле
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Усс прокомментировал слухи о своей отставке
Второклассница под Новосибирском вытащила подругу из полыньи
Санкции задержат выход МС-21 на рынок
Санврачи Бурятии приготовились к борьбе с крысами
Самое популярное
Игра Dota 2 получила масштабный патч
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
Новые прямые рейсы из Новосибирска появятся летом
Эрдоган выступил за возврат Крыма Украине и ее вступление в НАТО
Обсуждение (1)
Картина дня
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
«Спутник V» проверили на тромбоз
Приезжающих в страну россиян обязали сдавать тест на коронавирус
Медведь помешал уникальному маневру российских подлодок
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
69
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
55
Эрдоган выступил за возврат Крыма Украине и ее вступление в НАТО
44
Американский флот зайдет в Черное море
41
Кремль увидел в действиях Киева угрозу войны
40
Кремль допустил отключение России от Visa и MasterCard
Sibnet.Ru