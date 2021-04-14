«Спутник V» проверили на тромбоз

После вакцинации препаратом «Спутник V» не было зафиксировано ни одного случая тромбоза, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

«В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом "Спутник V" и ставших следствием его применения», — сказала она.

Самойлова отметила, что «Спутник V» проходит многостадийную очистку с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации и поэтому исключает попадание высоких количеств остаточной ДНК, которая и влияет на риск образования тромбов.

По ее словам, зарубежные вакцины содержат в десятки раз больше нуклеиновых кислот, чем «Спутник V» —1–2 микрограмма в «Спутнике V» против 50–100 микрограммов в зарубежных вакцинах на других платформах.

Она уточнила, что отсутствие подобных побочных эффектов подтверждается Министерством здравоохранения Аргентины, публикующим данные по результатам клинического применения российской вакцины.