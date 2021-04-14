Вакцинация от COVID на дому началась в Новосибирской области

Медики начали выезжать на дом к пожилым новосибирцам и инвалидам, чтобы привить их от коронавируса, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

В Новосибирской области сформировано 39 мобильных бригад, которые начали выезжать не только на предприятия, но и на дом к тем, кому сложно самостоятельно добраться до поликлиник.

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«В приоритете на вакцинацию против коронавируса у нас пациенты 60 лет и старше. Среди них есть те, кто по состоянию здоровья не может прийти в поликлинику. У каждого участкового терапевта есть списки таких пациентов, они работают, объясняют значимость прививки против коронавирусной инфекции», – рассказала заведующая поликлиникой новосибирской больницы №25 Галина Тимко.