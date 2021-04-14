Киев попросил разместить на Украине американские ЗРК Patriot

Киев настаивает на том, чтобы США разместили на территории страны зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада», — приводит ТАСС заявление Ермака, сделанное им в интервью западным СМИ.

«Но где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь», — считает Ермак.

Сам президент Украины Владимир Зеленский ранее выступил с утверждением, что перемещение российских войск вблизи украинской границы нацелено на запугивание Киева и стран Запада.

«Они хотят, чтобы мы боялись. Они хотят, чтобы Запад боялся силы России, ее мощи», — считает Зеленский.