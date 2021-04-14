НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев попросил разместить на Украине американские ЗРК Patriot

Источник:
ТАСС
252 1
Фото: Sivi Steys / CC BY-SA 2.0

Киев настаивает на том, чтобы США разместили на территории страны зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада», — приводит ТАСС заявление Ермака, сделанное им в интервью западным СМИ.

«Но где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь», — считает Ермак.

Сам президент Украины Владимир Зеленский ранее выступил с утверждением, что перемещение российских войск вблизи украинской границы нацелено на запугивание Киева и стран Запада.

«Они хотят, чтобы мы боялись. Они хотят, чтобы Запад боялся силы России, ее мощи», — считает Зеленский.

Еще по теме
Эксперт предрек США миллионы жертв в столкновении с Россией
Киев исключил возможность наступления в Донбассе
Лавров призвал к переговорам о запрете оружия в космосе
Германия потребовала объяснить, зачем Россия передвигает войска
смотреть все
Оборона #Военная политика #Оружие #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Бывшего цыганского барона в Томске поймали с героином и оружием
Бакланы отобрали улов у иркутских рыбаков
Жители Читы создали ОПГ по легализации мигрантов
Паводки поставили под угрозу чистоту Байкала
Самое популярное
Улучшенную The Last of Us выпустят для PlayStation 5
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
Игра Dota 2 получила масштабный патч
Американский флот зайдет в Черное море
Обсуждение (1)
Отношения
Как развестись через суд: условия и ограничения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
69
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
51
Эрдоган выступил за возврат Крыма Украине и ее вступление в НАТО
44
Американский флот зайдет в Черное море
41
Кремль увидел в действиях Киева угрозу войны
38
Кремль допустил отключение России от Visa и MasterCard
Sibnet.Ru