Xiaomi представила «умный» унитаз

Китайская компания Xiaomi официально представила «умный» унитаз на собственной платформе коллективного финансирования Youpin.

Унитаз Xiaomi решает проблему низкого давления воды, которая затрудняет быстрый смыв, уверяют разработчики. В устройство встроена двухдвигательная система смыва под давлением, которая создает дополнительный напор.

Также унитаз имеет функцию мгновенного нагрева, поддерживает дистанционное управление, функцию импульсной промывки под давлением, подогрев воды, сушку теплым воздухом, дезодорацию активированным углем, мягкий ночник.

Технология позволяет унитазу работать даже при отключении электроэнергии. Он также оснащен ЖК-дисплеем, на котором отображается текущая температура воды для удобства пользователя. Стоимость устройства — 686 долларов, но на старте продаж он будет доступен за 350 долларов.