Россиянам пообещали космическую связь

«Роскосмос» обеспечит космическую связь и широкополосный доступ в интернет по всей России к 2024 году, сообщил генеральный директор государственной корпорации Дмитрий Рогозин.

«Планируем после утверждения программы "Сфера" немедленно развернуть работы по созданию на новых платформах новых спутниковых группировок», — подчеркнул глава «Роскосмоса», указав на большой интерес для страны таких технологий.

При этом приоритетом для корпорации пока является Арктическая зона. Рогозин пояснил, что для развития Северного морского пути Арктическую зону необходимо обеспечить детальным мониторингом, широкополосным интернетом и космической связью.

Чиновник также отметил, что зависимость страны от иностранного программного обеспечения является одной из угроз национальной безопасности России. Поэтому в перспективе корпорация займется замещением импорта в этой сфере.

На сегодня проект частного космического интернета реализует американский миллиардер Илон Маск, технология уже предлагается для использования. При этом на территории России официально она недоступна.