НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назначил Меняйло главой Северной Осетии

Источник:
Sibnet.ru
364 6
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил своему полномочному представителю в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии.

«Тема нашей сегодняшней встречи и беседы понятна. Особенно мне вас спрашивать нечего, потому что я и так практически все знаю. Знаю и вашу биографию, и работу, службу. У меня только один вопрос на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне?», — сказал Путин.

Меняйло заверил, что готов к работе. Позднее Путин подписал указ об отставке Битарова с поста главы Северной Осетии и назначении Меняйло врио главы республики, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия — Алания до вступления в должность лица, избранного главой Республики Северная Осетия — Алания, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте указа.

Меняйло родился в городе Алагир Северо-Осетинской АССР. До 2011 года он служил на флоте, затем стал губернатором Севастополя. С 2016 года занимал должность полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Еще по теме
Путин пожаловался Меркель на провокации Украины
Законопроект о снижении пенсионного возраста внесли в Госдуму
Кара-оол потерял доверие: почему Путин сменил главу Тувы?
Россия обеспечит Армению вакциной от коронавируса
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Путин назначил Меняйло главой Северной Осетии
Лифт с людьми рухнул в больнице Читы
Два дня непогоды пообещали Забайкалью
Заключенные в Кузбассе сделали портрет Гагарина из спичек
Самое популярное
Игра Grand Theft Auto V получила фотореалистичную графику
Разгоняем Windows 10: как включить максимальный режим
Путин «обнулил» собственные президентские сроки
Путин потребовал увеличить доходы россиян
Обсуждение (6)
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
60
Путин «обнулил» собственные президентские сроки
47
Кремль отказал Навальному в тюремных привилегиях
40
Володин призвал Украину к ответу за гибель ребенка
34
Путин потребовал увеличить доходы россиян
34
Навального с температурой перевели в медсанчасть
Sibnet.Ru