Путин назначил Меняйло главой Северной Осетии

Президент России Владимир Путин предложил своему полномочному представителю в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии.

«Тема нашей сегодняшней встречи и беседы понятна. Особенно мне вас спрашивать нечего, потому что я и так практически все знаю. Знаю и вашу биографию, и работу, службу. У меня только один вопрос на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне?», — сказал Путин.

Меняйло заверил, что готов к работе. Позднее Путин подписал указ об отставке Битарова с поста главы Северной Осетии и назначении Меняйло врио главы республики, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия — Алания до вступления в должность лица, избранного главой Республики Северная Осетия — Алания, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте указа.

Меняйло родился в городе Алагир Северо-Осетинской АССР. До 2011 года он служил на флоте, затем стал губернатором Севастополя. С 2016 года занимал должность полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.