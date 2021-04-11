Что делать, если позвонили якобы из Банка России

Россияне все чаще жалуются на мошеннические звонки якобы от имени Банка России, сообщает пресс-служба ведомства. Эксперт рассказала, как не попасться на удочку таким мошенникам.
«Совет можно дать один: кто бы ни звонил или ни писал вам, призывая что-либо сделать с банковской картой или счетом, предоставить их данные или личную информацию (даже если вам обещают помощь или просят о помощи ради благой цели), всегда отвечайте "нет" и берите ситуацию в свои руки», — рассказала «Российской газете» эксперт по финансовой грамотности Анна Чаплыгина.
По ее словам, нельзя давать мошенникам возможность собой руководить. «Перезвоните в свой банк по официальному номеру: он указан на обороте карты, в мобильном приложении или личном кабинете онлайн-банка. Удостоверьтесь, что ваши средства в безопасности», — рекомендовала эксперт.
«Если звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов, Банка России или иной государственной структуры, достаточно запомнить, о какой конкретно организации идет речь, а дальше действовать по тому же алгоритму — найти на официальном сайте верный номер телефона и перезвонить самостоятельно», — заключила Чаплыгина.
Иркут 69Сразу виден государственный подход. Нехай население переходит на лучины... 👆Электричество должно стать...
Иркут 69Никакой менеджер не вскукарекнет то, что заранее не одобрено начальством сверху... Значит такова цель...
Иркут 69Можно. Только для полноты картины перед этим надо поинтересоваться доходами граждан там и здесь.
jeryakobэрдоган по ходу только помидорами отделался за намеренно сбитый самолет , ибо троллит при любой...