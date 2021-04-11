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Что делать, если позвонили якобы из Банка России

Источник:
«Российской газете»
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне все чаще жалуются на мошеннические звонки якобы от имени Банка России, сообщает пресс-служба ведомства. Эксперт рассказала, как не попасться на удочку таким мошенникам.

«Совет можно дать один: кто бы ни звонил или ни писал вам, призывая что-либо сделать с банковской картой или счетом, предоставить их данные или личную информацию (даже если вам обещают помощь или просят о помощи ради благой цели), всегда отвечайте "нет" и берите ситуацию в свои руки», — рассказала «Российской газете» эксперт по финансовой грамотности Анна Чаплыгина.

По ее словам, нельзя давать мошенникам возможность собой руководить. «Перезвоните в свой банк по официальному номеру: он указан на обороте карты, в мобильном приложении или личном кабинете онлайн-банка. Удостоверьтесь, что ваши средства в безопасности», — рекомендовала эксперт.

«Если звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов, Банка России или иной государственной структуры, достаточно запомнить, о какой конкретно организации идет речь, а дальше действовать по тому же алгоритму — найти на официальном сайте верный номер телефона и перезвонить самостоятельно», — заключила Чаплыгина.

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