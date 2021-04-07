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Сертификат о вакцинации от COVID получил вариант на английском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сертификаты о вакцинации на английском языке, в том числе от коронавируса, автоматически сформируются на портале «Госуслуги», если указаны данные загранпаспорта, сообщила пресс-служба Минцифры.

«Мы запустили на портале автоматическое формирование сертификатов о вакцинации на английском языке. Автоматическая процедура транслитерации на портале согласована с Минздравом России и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина РФ», — отметил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Сертификат вакцинированного в формате qr-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале «Госуслуги».

«Нужно учитывать, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала "Госуслуги" для поездок за границу», — сказал Качанов.

В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались данные российского паспорта. После завершения тестирования при указании пользователем в профиле на портале данных заграничного паспорта сертификаты автоматически будут обновлены.

Тема: Коронакризис
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Топ комментариев

Nik3316

скоро про вспышки на Солнце писать будут)))

ivanbak

Какое "собачье" дело этим пиндосам, что мы творим у себя.

Peperz

Какой только дичи не наслушаешься от "экспердов"

Gunja

Правильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...
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