Сертификат о вакцинации от COVID получил вариант на английском

Сертификаты о вакцинации на английском языке, в том числе от коронавируса, автоматически сформируются на портале «Госуслуги», если указаны данные загранпаспорта, сообщила пресс-служба Минцифры.

«Мы запустили на портале автоматическое формирование сертификатов о вакцинации на английском языке. Автоматическая процедура транслитерации на портале согласована с Минздравом России и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина РФ», — отметил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Сертификат вакцинированного в формате qr-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале «Госуслуги».

«Нужно учитывать, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала "Госуслуги" для поездок за границу», — сказал Качанов.

В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались данные российского паспорта. После завершения тестирования при указании пользователем в профиле на портале данных заграничного паспорта сертификаты автоматически будут обновлены.