Сертификат о вакцинации от COVID получил вариант на английском

Сертификаты о вакцинации на английском языке, в том числе от коронавируса, автоматически сформируются на портале «Госуслуги», если указаны данные загранпаспорта, сообщила пресс-служба Минцифры.
«Мы запустили на портале автоматическое формирование сертификатов о вакцинации на английском языке. Автоматическая процедура транслитерации на портале согласована с Минздравом России и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина РФ», — отметил замглавы Минцифры России Олег Качанов.
Сертификат вакцинированного в формате qr-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале «Госуслуги».
«Нужно учитывать, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала "Госуслуги" для поездок за границу», — сказал Качанов.
В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались данные российского паспорта. После завершения тестирования при указании пользователем в профиле на портале данных заграничного паспорта сертификаты автоматически будут обновлены.
Nik3316скоро про вспышки на Солнце писать будут)))
ivanbakКакое "собачье" дело этим пиндосам, что мы творим у себя.
PeperzКакой только дичи не наслушаешься от "экспердов"
GunjaПравильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...