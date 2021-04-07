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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Глава МИД Украины назвал условие открытия огня по Донбассу

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы Украины откроют огонь в Донбассе только в случае угрозы войскам или атаки по ним, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», — цитирует РИА Новости Кулебу.

Он добавил, что Киев был удовлетворен режимом прекращения огня. «До декабря он работал хорошо, но потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», — сказал министр.

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Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле в Донецкой области погибли четверо военных. В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. В Донецке сообщили о гибели ребенка в результате удара украинского беспилотника.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных — не одиночные, а множественные.

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Оборона #Военная политика #Конфликты
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Топ комментариев

alex-daredevil

Мне больше интересно, где в садах или на даче можно найти место для сжигания, в 50 метров от построек...

Uynachalnica

Да ну?! Типа он сам всю прибыль в российские компании вкладывает? И яхты только российского производства...

лачинов

Это которая по счету машина нырнула в самое чистое озеро только за эту зиму?

лачинов

История похоже повторяется. Печально.
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