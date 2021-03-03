План Б: что Зеленский сделает с Донбассом

Владимир Зеленский стал президентом Украины под лозунгами примирения в Донбассе. Почти два года он метался между сторонниками мира и националистами. И не сделал почти ничего. От выполнения минских соглашений уклонился. Взамен решил задействовать таинственный план «Б».

«Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать», — говорил Зеленский весной 2019 года в разгар предвыборной кампании на пост президента Украины. Он обещал пойти на самые непопулярные решения ради достижения мира на востоке страны.

Или эта была просто демагогия, или реальность остудила его горячую голову. Пойти на непопулярные решения (найти компромисс с Донбассом и Россией) значило навлечь на себя гнев украинских националистов. А злить агрессивное меньшинство было гораздо опасней, чем расстраивать миролюбивое большинство.

Поэтому единственная личная встреча президента Украины с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшаяся в декабре 2019 года, закончилась ничем. Обещания, данные Зеленским в рамках «нормандского формата», оказались лишь хитрым маневром для затягивания времени.

Обвал рейтинга

У Зеленского нет ни политического веса, ни политической воли, чтобы придать Донецкой и Луганской областям статус автономии в составе Украины. Эксперты считают, что нынешний президент слишком слаб, чтобы провести такую конституционную реформу.

В мае 2020 года офис Зеленского официально исключил любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны. Тем самым Киев расписался в нежелании выполнять минские соглашения.

Тем временем, рейтинг Зеленского упал с 73% до 26%. От него отвернулись сторонники мирного решения проблемы. Но при этом он и не привлек симпатии радикалов. И тогда в Киеве заговорили о разработке некоего таинственного плана взамен минским соглашениям.

«У нас есть план Б», — заявил Зеленский. Прошли месяцы, но о содержании этого плана помимо того, что он тщательно разрабатывается, до сих пор ничего не известно. Политологи теряются в догадках, предлагая различные сценарии.

Сценарий №1 — Киев отказывается от Донбасса

Украинский депутат Гордей Белов приписал Зеленскому, казалось бы, совершенно невообразимый план. Киев якобы готов отказаться от претензий на Крым и Донбасс в обмен на интеграцию с Западом.

По словам Белова, жители Крыма, Донецкой и Луганской областей — «чуждые и враждебные» украинцам люди. Отказ же территориальных претензий откроет для Украины двери в НАТО (с нерешенными внутренними проблемами туда не берут). Членство в альянсе гарантирует стране и место в Евросоюзе.

Тут есть два «но». Во-первых, Зеленский не та фигура, чтобы проводить подобные размены. Патриоты вновь выйдут на Майдан. Радикалы из полка «Азов» сожгут резиденцию президента, а его самого обвинят в государственной измене.

Во-вторых, а спросил ли кто-нибудь мнение Запада? Готовы ли страны НАТО отправлять своих солдат на границу с ядерной державой (Россией), где украинские националисты только и мечтают заварить большую бучу. И готов ли ЕС взять на обеспечение бедную и насквозь коррумпированную Украину?

Сценарий №2 — Россия идет на уступки

Большие надежды Зеленский возлагает на нового президента США Джо Байдена. Действительно, Украина вновь вошла в повестку американских властей. Белый дом и Госдеп пообещали активную поддержку на всех фронтах

Украинские власти рассчитывают, что Вашингтон серьезно усилит давление на Москву и та согласится пойти на решение проблемы Донбасса на условиях Киева. В ответ с России снимут санкции.

Первая сложность здесь — что делать с Крымом? Москва его никогда не отдаст. Но в таком случае с России не снимут значительную часть санкций. Стоит ли вообще тогда для Кремля игра свеч? А уступки по Донбассу грозят серьезными репутационными рисками: могут обвинить в предательстве интересов «Русского мира».

Второе обстоятельство — заинтересован ли Запад в настоящем мире на востоке Украины? Скорее тлеющий Донбасс ему нужен в качестве постоянного раздражителя для сдерживания России.

Сценарий №3 — война

Есть мнение, что Зеленский под давлением «партии войны» готовиться к резкой эскалации конфликта в Донбассе. Местные ястребы считают, что украинская армия уже не та, что в 2014-2015 годах. Она извлекла уроки из поражений прошлого. Запад помог ей перевооружиться и подготовиться к новым боевым действиям.

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Быстрая и победоносная операция, по мнению сторонников силового решения конфликта, если бы и не привела к полному разгрому Донецкой и Луганской республик, кардинально изменила бы расклад сил на переговорах. В итоге Зеленский получил бы лавры победителя и хороший шанс переизбраться на следующий срок.

Эксперты называют этот сценарий маловероятным. Боевые возможности украинской армии сомнительны. Ополчение Донбасса тоже все эти годы без дела не сидело. К тому же Россия вряд ли останется безучастной. Значительное число жителей народных республик — граждане Российской Федерации.

Риски этого сценария для Зеленского невероятно высоки. Поражение грозит ему полной катастрофой. Не говоря уже о том, что война никак не вяжется с образом миротворца, благодаря которому он стал президентом.

Сценарий №4 — «замороженный» конфликт

Наиболее вероятный вариант развития событий — «ни мира, ни войны». Инерционный сценарий с отдельными достижениями — обменом пленными, снижением интенсивности обстрелов, разведением сил.

Прорывы в переговорах пока невозможны, поскольку они ущемляет интересы той или иной стороны. Любой компромисс грозит слабопрогнозируемым изменением баланса сил.

Эксперты полагают, что Украине выгоден приднестровский вариант, когда суверенитет над мятежными территориями существует только на бумаге. Киев в такой ситуации может бесконечно жаловаться на «агрессию России» и просить у Запада помощи.

И роль Зеленского здесь минимальна. Его заявления о желании любыми путями добиться мира в Донбассе ничего не стоят.

«Логика Украины и западных кураторов понятна — заморозить конфликт и сделать его инструментом давления на Россию», — считает замглавы Института национальной стратегии Александр Костин.