Горячий чай оказался смертельно опасным напитком

Привычка пить обжигающий чай грозит онкологией, выяснили турецкие ученые. Исследователи на протяжении нескольких лет наблюдали за здоровьем 500 тысяч человек в Турции, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане, где этот напиток традиционно употребляют очень горячим.
Оказалось, что регулярное употребление обжигающе горячего чая температурой выше 65 градусов повышает риск развития рака пищевода, пишет турецкая газета Cumhuriyet. Так, у любителей обжигающего чая данное онкологическое заболевание встречается в два раза чаще.
Особенно опасно регулярно пить горячий чай и употреблять алкоголь — в этом случае риск заполучить рак пищевода увеличивается сразу в пять раз. Кроме этого, нельзя запивать горячее холодной водой, так как пищевод в результате регулярно травмируется.
Специалисты рекомендуют после приготовления чая выдержать напиток три-четыре минуты, чтобы он остыл. Простой способ убедиться в безопасности чая — взять кружку в руки, она не должна обжигать.
Иркут 69Может ли хирург сделать сам себе операцию? Нет. А может ли студент сам себе выдать полномочия ректора?...
Иркут 69Бред. Доходы нельзя увеличить указами. Этого нельзя не понимать любому вменяемому человеку...
san251986опустить все цены года до 2000, и ни какого подъёма зарплат не потребуется.
ychuxaпотребовал... цены тоже недавно требовал сдержать, итог все знаем p.s. зато карандашики хорошо ловим