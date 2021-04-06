Горячий чай оказался смертельно опасным напитком

Привычка пить обжигающий чай грозит онкологией, выяснили турецкие ученые. Исследователи на протяжении нескольких лет наблюдали за здоровьем 500 тысяч человек в Турции, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане, где этот напиток традиционно употребляют очень горячим.

Оказалось, что регулярное употребление обжигающе горячего чая температурой выше 65 градусов повышает риск развития рака пищевода, пишет турецкая газета Cumhuriyet. Так, у любителей обжигающего чая данное онкологическое заболевание встречается в два раза чаще.

Особенно опасно регулярно пить горячий чай и употреблять алкоголь — в этом случае риск заполучить рак пищевода увеличивается сразу в пять раз. Кроме этого, нельзя запивать горячее холодной водой, так как пищевод в результате регулярно травмируется.

Специалисты рекомендуют после приготовления чая выдержать напиток три-четыре минуты, чтобы он остыл. Простой способ убедиться в безопасности чая — взять кружку в руки, она не должна обжигать.