Российскую армию подняли по тревоге

Россия начала масштабную проверку боевой готовности армии, объявил министр обороны страны Сергей Шойгу.

Войска вышли на полигоны для тактических, тактико-специальных и двусторонних учений, уточнил Шойгу. Он потребовал обеспечить «качество занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и техники».

Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, в районах Крайнего Севера, на Курильских островах и Камчатке. Всего в апреле будет проведено 4048 учений различного масштаба, проверка пройдет во всех видах и родах войск.

В частности, основные розыгрыши учебно-боевых действий в Восточном военном округе пройдут на полигоне Цугол в Забайкальском крае и полигоне Сергеевском в Приморье. Проверкой войск займется комиссия Генштаба.

В остальных военных округах проверку проведут под руководством командующих войсками. Также будут проверены 520 объекта учебно-материальной базы российской армии, уточнил министр обороны.

Проверка Вооруженных сил началась на фоне сообщений о стягивании российских войск к украинской границе. По версии Киева, в конце марта вдоль границы Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России.