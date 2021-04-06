Заявлявшая об удержании неизвестными девочка нашлась в Новосибирске

Девочка-подросток, которая ушла из дома и сказала маме, что ее удерживают неизвестные, нашлась у знакомых, сообщил Sibnet.ru во вторник представитель СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, 15-летняя девочка ушла из дома по улице Лазарева в Дзержинском районе Новосибирска 19 марта и не вернулась. Подросток переписывалась с мамой в соцсети, где сообщила, что «удерживается неустановленными лицами». Следователи возбудили дело по по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетней.

«Она находилась у своей знакомой в Октябрьском районе, потом перекочевала в левобережную часть. Никаких противоправных действий, к счастью, совершено не было», – сказал собеседник.

Сейчас девочка находится дома. Несмотря на то, что все обошлось, следователи обязаны выяснить все обстоятельства ее пропажи.