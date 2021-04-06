Треть россиян призналась в желании покорить космос

Почти каждый третий россиянин хотел бы полететь в космос, выяснили аналитики сервиса SuperJob в преддверии Дня космонавтики.

Согласно данным опроса, в котором приняли участие 5 тысяч человек из более чем 800 населенных пунктов, 31% хотели бы полететь в космос. О таком желании мужчины заявляли намного чаще женщин.

«Чем выше доход респондентов, тем чаще они мечтают о звездах: если среди россиян с доходом менее 30 тысяч рублей полететь в космос хотели бы 25%, то среди опрошенных с доходом от 80 тысяч рублей — уже 36%», – сказано в сообщении.

О космосе чаще мечтает молодежь, чем старшее поколение. Профессии, представители которых чаще признавались в таком желании, – это программисты и инженерно-технические работники.