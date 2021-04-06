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Треть россиян призналась в желании покорить космос

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © SpaceX

Почти каждый третий россиянин хотел бы полететь в космос, выяснили аналитики сервиса SuperJob в преддверии Дня космонавтики.

Согласно данным опроса, в котором приняли участие 5 тысяч человек из более чем 800 населенных пунктов, 31% хотели бы полететь в космос. О таком желании мужчины заявляли намного чаще женщин.

«Чем выше доход респондентов, тем чаще они мечтают о звездах: если среди россиян с доходом менее 30 тысяч рублей полететь в космос хотели бы 25%, то среди опрошенных с доходом от 80 тысяч рублей — уже 36%», – сказано в сообщении.

О космосе чаще мечтает молодежь, чем старшее поколение. Профессии, представители которых чаще признавались в таком желании, – это программисты и инженерно-технические работники.

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shlidt

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Uynachalnica

ЦитатаТак, чтобы попасть в российский средний класс, достаточно зарабатывать 19 тысяч рублей. - так я,...

Иркут 69

Бред. Доходы нельзя увеличить указами. Этого нельзя не понимать любому вменяемому человеку...

ychuxa

потребовал... цены тоже недавно требовал сдержать, итог все знаем p.s. зато карандашики хорошо ловим
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