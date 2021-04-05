Путин потребовал увеличить доходы россиян

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства добиться опережающего роста доходов населения, соответствующее поручение по итогам совещания с министрами опубликовано на сайте Кремля.
Согласно поручению, правительство должно обеспечить «реализацию программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов».
Ранее Путин заявил, что более 70% россиян относятся к среднему классу по методологии Всемирного банка, который в своих расчетах опирается на минимальный размер оплаты труда. Так, чтобы попасть в российский средний класс, достаточно зарабатывать 19 тысяч рублей.
«Если вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности», — констатировал тогда глава государства.
UynachalnicaСпросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!
Иркут 69Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️
Иркут 69С кого спрашивать удумал? С самого себя? ☺️
kobra_72Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...