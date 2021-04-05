Путин потребовал увеличить доходы россиян

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства добиться опережающего роста доходов населения, соответствующее поручение по итогам совещания с министрами опубликовано на сайте Кремля.

Согласно поручению, правительство должно обеспечить «реализацию программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов».

Ранее Путин заявил, что более 70% россиян относятся к среднему классу по методологии Всемирного банка, который в своих расчетах опирается на минимальный размер оплаты труда. Так, чтобы попасть в российский средний класс, достаточно зарабатывать 19 тысяч рублей.

«Если вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности», — констатировал тогда глава государства.