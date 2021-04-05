НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

НАТО отрепетирует захват Крыма

Источник:
РИА Новости
590 10
Фото: © U.S. Department of Defense

НАТО проведет учения Defender Europe 2021, который станут крупнейшими со времен холодной войны. В частности, боевые части альянса отработают «вторжение» на Крымский полуостров.

Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения Defender Europe-2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, основной фокус маневров — Балканы и Крым.

Так, Североатлантический альянс отработает в ходе маневров оборонительные и наступательные действия в Прибалтике и Восточной Европе, в том числе в Косове, Албании, Румынии, Болгарии и Черногории.

Из стран-партнеров НАТО привлечет к маневрам Грузию, Молдову и Украину. Планируется, что масштабные учения начнутся в мае и будут продолжаться почти два месяца. При этом альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики.

Еще по теме
Песков прокомментировал «блуждание» российских войск
Минобороны утвердило облик нового стелс-бомбардировщика
Армия США вернула на службу трансгендеров
Стартовал весенний призыв в российскую армию
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Парень в Кузбассе взял в заложницы бывшую девушку
Пункт вакцинации от COVID впервые открылся в новосибирском ТЦ
Сторонника украинских националистов арестовали в Барнауле
Дети в Красноярском крае в очередной раз отравились в столовой
Самое популярное
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 устроили шуточную демонстрацию ножа
Повысились российские цены на PlayStation 5
Власти назвали «справедливую» цену на бензин
Навальный отверг предложенное лечение
Обсуждение (10)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Спросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!

Иркут 69

Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️

Иркут 69

С кого спрашивать удумал? С самого себя? ☺️

kobra_72

Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...
Sibnet.Ru