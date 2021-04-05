НАТО отрепетирует захват Крыма

НАТО проведет учения Defender Europe 2021, который станут крупнейшими со времен холодной войны. В частности, боевые части альянса отработают «вторжение» на Крымский полуостров.

Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения Defender Europe-2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, основной фокус маневров — Балканы и Крым.

Так, Североатлантический альянс отработает в ходе маневров оборонительные и наступательные действия в Прибалтике и Восточной Европе, в том числе в Косове, Албании, Румынии, Болгарии и Черногории.

Из стран-партнеров НАТО привлечет к маневрам Грузию, Молдову и Украину. Планируется, что масштабные учения начнутся в мае и будут продолжаться почти два месяца. При этом альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики.