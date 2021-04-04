Володин призвал Украину к ответу за гибель ребенка

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после гибели ребёнка в Донбассе призвал обсудить исключение Украины из Совета Европы.

Ребенок погиб в Донецкой народной республике (ДНР) в результате удара, нанесенного украинскими силовиками при помощи беспилотника. Об этом сообщила в субботу Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

«Погиб ребенок. У него впереди должна была быть долгая жизнь. Но ее оборвали. Все это произошло с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств», — написал Володин в Telergam.

Он считает, что Парламентские ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ должны дать этому оценку и потребовать объяснений от руководства Украины. «Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы», — добавил Володин.

Он также отметил, что «президент страны, отдавший приказ, даже не принес соболезнования его (ребенка) близким и не пообещал разобраться в случившемся».