НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Володин призвал Украину к ответу за гибель ребенка

Источник:
Sibnet.ru
401 8
Фото: © пресс-служба Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после гибели ребёнка в Донбассе призвал обсудить исключение Украины из Совета Европы.

Ребенок погиб в Донецкой народной республике (ДНР) в результате удара, нанесенного украинскими силовиками при помощи беспилотника. Об этом сообщила в субботу Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале.

«Погиб ребенок. У него впереди должна была быть долгая жизнь. Но ее оборвали. Все это произошло с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств», — написал Володин в Telergam.

Он считает, что Парламентские ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ должны дать этому оценку и потребовать объяснений от руководства Украины. «Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы», — добавил Володин.

Он также отметил, что «президент страны, отдавший приказ, даже не принес соболезнования его (ребенка) близким и не пообещал разобраться в случившемся».

Еще по теме
Украина обвинила Россию в «краже» Гоголя
США пообещали Украине защиту от «российской агрессии»
Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Госдеп раскритиковал Россию за «существенные нарушения» прав человека
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самолет японской авиакомпании экстренно сел в Красноярске
Ермакович собирает деньги для экспедиции на байдарке по Сибири
«Авангард» обыграл «Ак Барс» в первой игре финала «Востока»
Викинги и горячие полицейские спустились со склона в Шерегеше
Самое популярное
Стартовали продажи процессоров Intel нового поколения
Власти назвали «справедливую» цену на бензин
Песков раскрыл пристрастия Путина в еде
Госдеп раскритиковал Россию за «существенные нарушения» прав человека
Обсуждение (8)
Картина дня
Володин призвал Украину к ответу за гибель ребенка
Эколог и климатолог описали новую угрозу для России
«ЭпиВакКорона» потребовала особых тестов на антитела
Берега Сахалина засыпало сельдью. ВИДЕО
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
48
Песков раскрыл пристрастия Путина в еде
38
Россияне признали Путина самым красивым мужчиной
36
Госдеп нашел в России «существенные нарушения» прав человека
35
Навальный отверг предложенное лечение
28
Путин раскритиковал «дикий капитализм»
Sibnet.Ru