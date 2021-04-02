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Эксперт перечислил главные способы развода на шиномонтажке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Оплата чистки ступиц, замена болтов и заправка шин азотом — одни из главных способов обмана автовладельцев на шиномонтажке, рассказал бывший сотрудник такой мастерской.

Многие работники навязывают клиентам платную чистку ступиц. За эту несложную процедуру могут попросить до 500 рублей, хотя сотрудник обязан делать это бесплатно при каждой смене колес, рассказал экс-мастер СТО Виктор Губин журналу «За рулем».

Другие распространенные способы обмана — когда в шиномонтаже предлагают заменить якобы проржавевшие болты или вентили, утверждая, что это необходимо делать каждый год. Кроме того, клиенты могут потерять несколько тысяч рублей при ремонте якобы кривых дисков.

«Закачка азота в шины — полнейшая ерунда», — прокомментировал мастер популярную услугу, которую предлагают в дорогих центрах.

Обезопасить себя от обмана на шиномонтаже непросто, ведь обычно водителя просят остаться в клиентской зоне, поэтому у него нет возможности следить за мастером. Но минимизировать ущерб все же можно, если обговаривать сумму до начала работ.

«По возможности переобувайтесь в проверенных мастерских и не забывайте благодарить работников чаевыми, если результат вам понравился. В крупных центрах шиномонтажа услуги будут стоить дороже, зато и отстоять свою правоту проще — такие компании дорожат репутацией», — говорится в статье.

Тема: Дорожные войны
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Топ комментариев

лачинов

Ну понятие справедливости оно такое. Относительное короче понятие.Мне почему то кажется, что то, что...

WSG0600-164-164

Тогда и МРОТ по " Справедливости", должен быть в 10 раз выше.

Alvarius7

А что еще можно ожидать от прогнившей судебной системы и гнилых судей, другого итога не будет.

Uynachalnica

Справедливая цена для кого? А справедливая зарплата за такие заявления, тогда какой должна быть?
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