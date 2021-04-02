Онищенко словом «никогда» ответил на вопрос об отказе от масок

Россияне никогда не откажутся от ношения масок, это станет элементом культуры, сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Никогда. Речь не только о защите от коронавируса, но и от сезонных заболеваний. Это должно быть элементом культуры», — сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», отвечая на вопрос, когда Россия может отказаться от обязательного ношения масок.

По его словам, речь идет не только о защите от коронавирусной инфекции, но и от сезонных заболеваний. «Каждый год в нашу страну, на планету приходит вирус гриппа, он не один, там 200 вирусов одновременно, так почему не носить маску? Почему надо ждать, пока ты заболеешь, оттемпературишь свои семь дней?» — высказался он.

Онищенко также привел в пример Китай и Японию, где большинство жителей постоянно ходят в масках. «Китайцы — носят. Японцы — носят. Южнокорейцы все ходят в масках. Чем они лучше нас? Они сохраняют свое здоровье», — сказал он.