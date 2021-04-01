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Стартовал весенний призыв в российскую армию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Весенний призыв в вооруженные силы России стартовал 1 апреля, соответствующий указ ранее подписал президент Владимир Путин. До 15 июля в армию призовут 134 650 человек.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 134 650 человек»,— говорится в тексте указа.

По распоряжению министра обороны, к призывникам будут допущены только сотрудники военных комиссариатов, прошедшие вакцинацию от коронавируса, а также переболевшие и имеющие антитела.

Документ также предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок службы по призыву. Демобилизация военнослужащих в запас будет проведена в соответствии с законодательством в установленные сроки.

Осенью в армию призвали 128 тысяч новобранцев, призыв из-за коронавируса проходил по особым правилам. Так, призывников не вызывали в военкоматы, собеседования проходили по телефону или по видеосвязи.

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nifnif

20 лет именно такого капитализма - угадайте с одного раза под чьей неусыпной заботой и чутким руководством......

all busy

Икто ж его такой построил в России ?

Uynachalnica

Цитата«Это аутодафе значит выстрелить себе в ногу либо в голову», — уточнил президент. - вообще то это...

лачинов

Если быть предельно честным то все же преследуется. Но без этого ни один государственный строй не устоит....
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