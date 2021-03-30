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Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA

Источник:
Sibnet.ru
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Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала в Instagram фотографию в откровенном наряде.

«Вы должны увидеть меня в короне», — подписан снимок, на котором Ванзант позирует в прозрачной белой рубашке.

Американка — одна из самых красивых представительниц смешанных единоборств. В MMA она провела восемь лет и 13 поединков, а в феврале сменила UFC на набирающую популярность лигу кулачных боев Bare Knuckle FC (BKFC).

У Вазант около 3 миллионов подписчиков в Instagram. Она участвовала в телешоу «Танцы со звездами» и в кулинарном «На куски». Также написала книгу, где откровенно рассказала о травле в школе и групповом изнасиловании.

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Топ комментариев

jeryakob

Чтото говорит что это российский бюджет подарил

mosquito__2010

Цена постоянного ношения тяжестей в тренированности тела ! . А мышцы России никогда не мешали.

an3todic31

самое крепкое в америке это её маразм

Иркут 69

Хабибообразные... Темперамент, вах такой
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