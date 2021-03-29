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Многодетную мать на Алтае будут судить за смерть ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Многодетная мать из Алтайского края предстанет перед судом после гибели маленького ребенка от ожогов, сообщил СУ СУ региона.

По данным ведомства, 18 января 2021 года в Тальменском районе двухлетняя девочка упала в ванну с горячей водой. Она получила около 35% ожогов тела. Лишь утром следующего дня 43-летняя мать ребенка обратилась по телефону в скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть девочки.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Уточняется, что женщина одна воспитывает четырех детей. При этом семья на учете в органах системы профилактики, как неблагополучная, не состоит. Мать уже полностью признала вину, дело передано в суд для рассмотрения.

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Uynachalnica

Знал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...

jeryakob

путин за последний год себя и так не хило защитил тремя законами о неприкосновенности . обидчивый стал...

great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...

nastya19944

Защищают страну военные, но точно не президент.
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