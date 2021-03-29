Многодетную мать на Алтае будут судить за смерть ребенка

Многодетная мать из Алтайского края предстанет перед судом после гибели маленького ребенка от ожогов, сообщил СУ СУ региона.

По данным ведомства, 18 января 2021 года в Тальменском районе двухлетняя девочка упала в ванну с горячей водой. Она получила около 35% ожогов тела. Лишь утром следующего дня 43-летняя мать ребенка обратилась по телефону в скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть девочки.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Уточняется, что женщина одна воспитывает четырех детей. При этом семья на учете в органах системы профилактики, как неблагополучная, не состоит. Мать уже полностью признала вину, дело передано в суд для рассмотрения.