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Прививка от COVID стала преимуществом при поиске работы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне стали втрое чаще, чем раньше, сообщать при поиске работы о наличии прививки от коронавируса – они рассчитывают, что это станет их преимуществом при трудоустройстве.

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru изучили резюме за февраль-март и выяснили, что некоторые соискатели считают наличие прививки от коронавируса своим конкурентным преимуществом. В марте кандидаты в три раза чаще стали сообщать в своих резюме о наличии такой прививки. 

«В большинстве случаев это медики, производственные специалисты и строители. Кроме этого, в три раза выросло упоминание и о наличии антител к вирусу», – говорится в сообщении.

В вакансиях, как правило, требования к наличию прививки или антител к коронавирусу не указываются: это не относится к деловым качествам и будет считаться дискриминацией.

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COVID19 #Новости COVID19 #Рынок труда
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Uynachalnica

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TehN1k

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great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...
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