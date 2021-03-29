Прививка от COVID стала преимуществом при поиске работы

Россияне стали втрое чаще, чем раньше, сообщать при поиске работы о наличии прививки от коронавируса – они рассчитывают, что это станет их преимуществом при трудоустройстве.
Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru изучили резюме за февраль-март и выяснили, что некоторые соискатели считают наличие прививки от коронавируса своим конкурентным преимуществом. В марте кандидаты в три раза чаще стали сообщать в своих резюме о наличии такой прививки.
«В большинстве случаев это медики, производственные специалисты и строители. Кроме этого, в три раза выросло упоминание и о наличии антител к вирусу», – говорится в сообщении.
В вакансиях, как правило, требования к наличию прививки или антител к коронавирусу не указываются: это не относится к деловым качествам и будет считаться дискриминацией.
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