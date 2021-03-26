Роспотребнадзор рассказал о тройной защите «ЭпиВакКороны»

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую добровольцы потребовали проверить из-за невыработки антител, формирует тройную иммунную защиту, сообщил Роспотребнадзор.

Участники клинического исследования «ЭпиВакКороны» опубликовали открытое письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с призывом организовать независимое исследование, поскольку у привитых не выработались антитела.

Антитела препятствуют взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки — так формируется первая защитная линия. Второй становятся антитела, мешающие слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, препятствуя проникновению SARS-CoV-2, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Если патоген все же проникнет в клетку, в действие вступает третья линия защиты: активируются клетки иммунной системы, такие как макрофаги, нейтрофилы и натуральные киллеры.

Результаты первой и второй фаз клинического тестирования вакцины на добровольцах 18-60 лет показали, что через 21 день после получения второй дозы у 100% участников выработались антитела.

«ЭпиВакКорона» — вторая (после «Спутника V») зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.