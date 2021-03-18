Кемеровская баня на крыше оказалась небезопасной

Баня, построенная на крыше многоэтажного дома в Кемерове, нарушает требования пожарной безопасности, она должна быть снесена, сообщила прокуратура Кемеровской области.

В феврале в соцсетях появились видеозаписи о сауне, построенной на крыше дома по Ленинградскому проспекту. Автор также показал мангал, кальян и газон, уложенный рядом с баней.

Проверка показала, что жилые помещения на 12 и 13 этажах находятся в совместной собственности у двух человек, а терраса, на которой расположена баня, не является общим имуществом жителей дома, а обслуживается за счет собственников этих помещений.

Сауна нарушает требования пожарной безопасности и прочие нормативные акты, в связи с чем прокуратура обратилась в суд с требованием снести постройку. Отмечается, что управляющая компания «Флагман», которая занимается обслуживанием дома, знала о существовании сауны.

В отношении хозяина возбуждены дела по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и части 2 статьи 7.21 КоАП РФ (самовольное переустройство или перепланировка помещения в многоквартирном доме). Ему грозят штрафы в 2-3 тысячи рублей.