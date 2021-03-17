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Путин потребовал от чиновников вернуть украденное

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин потребовал от чиновников вернуть украденные средства и активы в Россию, заявление главы государства прозвучало в ходе выступления на коллегии Генпрокуратуры.

«Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам», — отметил Путин, призвав совершенствовать механизм возврата из-за рубежа активов, полученных преступным путем.

По мнению Путина, прокуратура должна уделить серьезное внимание борьбе с коррупцией, прежде всего в таких сферах как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление госуслуг, использование муниципального и государственного имущества.

Российский президент призвал активнее использовать возможности межведомственной рабочей группы, созданной под эгидой Генпрокуратуры, для координации этой деятельности.

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