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Байкальские микробы показали устойчивость к антибиотикам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © qimono / Pixabay License

Ученые в Иркутской области обнаружили, что некоторые байкальские микроорганизмы оказались устойчивы к антибиотикам, и это может быть тревожным знаком для озера, сообщил директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов.

«Наши микробиологи определили, что в пелагической части Байкала (зона, где свет не достигает дна) встречаются устойчивые к определенным антибиотикам сообщества микробов... Никак не реагируют на антибиотики, то есть они уже как-то адаптировались», — цитирует ТАСС Федотова.

Возможно микробы были изначально устойчивы к таким веществам. Но скорее всего — это приобретенное свойство. Возможно антибиотики попали в Байкал через очистные сооружения. А это тревожный знак для экосистемы озера.

По словам Федотова, очистные возле Байкала не рассчитаны на утилизацию антибиотиков. Выяснить, как именно эти вещества влияют на байкальскую экосистему, ученые планируют в ходе экспедиций, запланированных на 2021 год.

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