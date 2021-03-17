Суд по делу Кляйна перенесли из-за болезни

Судья Советского райсуда Николай Хабаров перенес заседание по делу Ивана Кляйна на три недели из-за состояния здоровья подсудимого, его еще не выписали из больницы, сообщили адвокаты градоначальника.

Иван Кляйн не был доставлен в суд по состоянию здоровья. По документации, предоставленной суду в НИИ онкологии Томского НИМЦ, средние сроки выписки его из больницы после проведенной операции составят еще около трех недель.

Адвокаты Кляйна ходатайствовали о переносе рассмотрения дела, так как, по их мнению, вести процесс в отсутствии самого Кляйна невозможно. Прокурор, в свою очередь, согласился с доводами защиты, что дело необходимо рассматривать в присутствии Кляйна, однако сказал, что считает возможным отложить заседание на неделю-полторы.

«С учетом того, что в настоящем судебном заседании участие подсудимого невозможно, что подтверждено соответствующими медицинскими документами, предоставленными лечащим врачом и главой медицинского учреждения, с учетом занятости также председательствующего в суде, заседание будет отложено, несмотря на позицию прокурора, на срок около трех недель», — сообщил судья.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Якобы он в интересах ОАО "Томское пиво" (Кляйну принадлежит 51% акций компании), препятствовал строительству микрорайона на улице Мокрушина.

Второе дело связано с незаконным выделением участка его дочери. Третье дело — работая мэром, управлял «Томским пивом», и указывал ему незаконную протекцию.