Суд по делу Кляйна перенесли из-за болезни

Судья Советского райсуда Николай Хабаров перенес заседание по делу Ивана Кляйна на три недели
из-за состояния здоровья подсудимого, его еще не выписали из больницы, сообщили
адвокаты градоначальника.
Иван Кляйн не был доставлен в суд по состоянию
здоровья. По документации,
предоставленной суду в НИИ онкологии Томского НИМЦ, средние сроки выписки его
из больницы после проведенной операции составят еще около трех недель.
Адвокаты Кляйна ходатайствовали о переносе рассмотрения
дела, так как, по их мнению, вести процесс в отсутствии самого Кляйна
невозможно. Прокурор, в свою очередь, согласился с доводами защиты, что дело
необходимо рассматривать в присутствии Кляйна, однако сказал, что считает
возможным отложить заседание на неделю-полторы.
«С учетом того, что в настоящем судебном заседании участие
подсудимого невозможно, что подтверждено соответствующими медицинскими
документами, предоставленными лечащим врачом и главой медицинского учреждения,
с учетом занятости также председательствующего в суде, заседание будет
отложено, несмотря на позицию прокурора, на срок около трех недель», — сообщил
судья.
Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13
ноября 2020 года. Якобы он в интересах ОАО "Томское пиво" (Кляйну
принадлежит 51% акций компании), препятствовал строительству микрорайона на
улице Мокрушина.
Второе дело связано с незаконным выделением участка его
дочери. Третье дело — работая мэром, управлял «Томским пивом», и указывал ему
незаконную протекцию.