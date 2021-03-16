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Банки ужесточили требования к заявкам на ипотеку

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Доля одобренных россиянам заявок на ипотеку упала до минимума за четыре года, следует из данных Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Российские банки в феврале 2021 года отказали каждому третьему желающему получить ипотечный кредит. Доля удовлетворенных заявок составила 63,8%, в прошлый раз подобный показатель (63,9%) зафиксировали в феврале 2017 года, приводит РБК данные бюро кредитных историй.

Как подчеркивают эксперты, за прошлый год российские банки несколько раз ужесточали требования по одобрению ипотеки. Специалисты говорят, что виной тому рост неопределенности, удорожание жилья и падение числа платежеспособных граждан.

Доля отклоненных обращений растет и из-за притока «легкомысленных заявок», к которому могло привести активное развитие онлайн-каналов ипотечных продаж, отметили в НБКИ.

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