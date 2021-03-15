Россию ждет дефицит китайских игрушек?

Евразийская экономическая комиссия намерена провести эксперимент по допуску на рынок только тех зарубежных товаров, безопасность которых официально подтверждена. В первую очередь под ограничение могут попасть недорогие китайские игрушки. Чем объясняют ужесточение требований, что изменится для интернет-магазинов и грозят ли новые правила дефицитом?

Ежегодно россияне покупают примерно 370 миллионов игрушек. При этом исследования Роспотребнадзора в 2020 году показали, что почти 20% игрушек не соответствуют критериям качества и потенциально опасны для детей.

Дешевых игрушек не станет?

Эксперимент по ужесточению требований к продаваемым в России игрушкам может начаться с 1 июля 2021 года. Сейчас сертификацию по безопасности фактически проходят только отечественные производители. И при покупке недорогой игрушки из Китая потребитель может столкнуться с некачественными и небезопасными детскими товарами. А проверить безопасность товара покупатели могут только по самостоятельному запросу соответствующего сертификата.

В подготовленный Евразийской экономической комиссией список продукции, на которую могут распространить новые правила, попали куклы, игрушечные поезда и животные, наборы конструкторов, головоломки, музыкальные инструменты, мячи, настольные игры, электронные игрушки, а также краски и изделия для карнавалов.

Ограничения коснутся всех стран-участниц Евразийского экономического союза, куда входит Россия. Каждое государство самостоятельно определит регуляторов, которые проследят за исполнением новых требований к продаваемым через интернет игрушкам. Итоги эксперимента подведут 31 декабря 2022 года.

Разработчики инициативы отмечают, что ужесточение правил ввода товаров для детей повысит ее безопасность, а также позволит выровнять конкурентные условия для всех поставщиков и производителей, так как российские компании вынуждены соблюдать все требования по сертификации своей продукции, из-за чего она становится дороже.

Все игрушки из Китая?

На сегодня Китай остается самым крупным поставщиком детских товаров для России — рыночная доля китайских игрушек составляет 70%, утверждается в исследовании РБК. На втором месте Европа, откуда ввозится 20% игрушек. Российские производители поставляют на национальный рынок всего 10% детской продукции.

Основная часть игрушек в интернете покупается напрямую на китайской площадке AliExpress, а также Wildberries, Ozon и других крупных онлайн-платформах. По новым требованиям каждый продавец будет обязан выкладывать сертификаты безопасности на свою продукцию на интернет-странице магазина.

Мировой рынок детских игрушек оценивается в 90 миллиардов долларов, примерно половину игрушечной продукции на планете производит Китай.

Представитель пресс-службы AliExpress рассказал «Известиям», что все товары на площадке имеют необходимые сертификаты от производителей, которые выданы в соответствии с законами страны изготовления. Также акционер компании в лице компании Alibaba совместно с правоохранительными органами КНР регулярно проводит рейды для исключения контрафакта.

Пресс-служба магазина Ozon уточнила изданию, что если покупателю отправляют товар из другой страны, то посылка минует склады и центры компании, специалисты торговой площадки проверяют лишь документы. Если возникают сомнения в качестве товара, то компания запрашивает у продавцов дополнительные бумаги, чтобы подтвердить подлинность.

Но все эти меры не относятся к контролю соблюдений требований страны, в которую отправляется товар.

Китайские игрушки нечем заменить?

По оценкам производителей и оптовиков, объем продаж товаров для детей в России в прошлом году составил около 7 миллиардов долларов. Из игрушек активнее всего завозят и покупают кукол и плюшевых зверей, на них приходится 40% рынка. При этом на каждые семь импортных кукол приходится одна российская.

Еще хуже дела обстоят с конструкторами — этот рынок практически полностью заполнен импортной продукцией. Примерно такая же удручающая картина с настольными играми и развивающими игрушками, следует из исследования РБК.

Национальный рынок игрушек бурно растет на 20-30% ежегодно. Но несмотря на локальный успех некоторых российских производителей, они явно не смогут обеспечить всю Россию игрушками. Поэтому вряд ли китайская продукция исчезнет из продажи, прогнозирует Дмитрий Афиногенов, директор компании Prosko, занимающейся оптовыми поставками из Китая.

«Заменить китайские игрушки попросту невозможно, поэтому начнутся изменения логистики. Думаю, китайцы быстро сориентируются и начнут сертифицировать как можно больше партий игрушек по новым правилам. На какой-то период возможен дефицит, но вряд ли он станет длительным», — прокомментировал Sibnet.ru Афиногенов.

По его словам, крупные сети наверняка смогут договориться с фабриками на территории Китая напрямую, чтобы вся продукция имела необходимые сертификаты. Что касается покупок гражданами через AliExpress, то дешевые игрушки по-прежнему будут доступны, но их ассортимент для россиян может сократиться.