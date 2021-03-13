Нелегальный алкоголь найдут из космоса

Госдума поддержала законопроект, который позволит следить через космические спутники за соблюдением в России правил алкогольного регулирования.

Согласно документу, с помощью спутников на территории страны предлагается искать нарушения в области производства, закупки, импорта, поставок, хранения и перевозок алкоголя, передает «Интерфакс».

Для этого предлагается расширить полномочия федеральных органов власти, разрешив им фиксацию таких нарушений с помощью «результатов дистанционного зондирования Земли из космоса».

По мнению инициаторов законопроекта, спутниковые снимки предприятий, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, позволяют объективно фиксировать признаки незаконной деятельности.

Ожидается, что Госдума рассмотрит соответствующий законопроект 16 марта, в случае его одобрения он может вступить в силу еще до конца месяца. Ранее документ поддержало Росалкогольрегулирование.