Российскую артиллерию признали самой точной в мире

Российские гаубицы первыми в мире достигли точности стрельбы в 96%, у ближайших конкурентов из США заявлена точность артсистем в 92%, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Российские управляемые снаряды «Краснополь», «Грань» и «Китолов-2» на сегодняшний день позволяют обеспечить поражения объектов противника с вероятностью до 96%, говорится в сообщении.

Российская ствольная артиллерия достигла таких результатов первой в мире. Добиться этого удалось за счет того, что отечественные управляемые снаряды имеют головку самонаведения, уточнили РИА Новости в «Ростехе».

Американские гаубицы используют управляемые снаряды Excalibur с инерциальной системой наведения со спутниковой коррекцией и способны точно стрелять только по неподвижным целям.