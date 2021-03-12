Аналитики назвали самые популярные имена новосибирцев

Аналитики составили рейтинги самых популярных имен и фамилий жителей Новосибирска на основе данных соцсети «ВКонтакте».

Студенты курса «Дата-сторителлинг» образовательного проекта «Нетология» проанализировали более 35 миллионов имен жителей крупных городов страны.

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«Посчитали частотность сочетаний имен и фамилий в каждом городе. Те сочетания, что встречаются реже 20 раз или написаны латиницей, в исследование не брали», – сказано в описании исследования.

Согласно данным исследования, самые популярные имена новосибирцев – Иван, Александр и Сергей. Фамилии – Иванов, Петров и Сергеев. Среди женщин – Елена, Екатерина и Мария, фамилии – Иванова, Петрова и Кузнецова.