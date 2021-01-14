Самые популярные имена младенцев назвали в Томске

Управление ЗАГС Томской области опубликовало список самых популярных и самых редких имен, которыми называли новорожденных в регионе в 2020 году.

В Томской области в 2020 году новорожденным мальчикам чаще всего давали имена Артём, Александр, Михаил, Дмитрий и Максим. Девочкам – София/Софья, Алиса, Варвара, Виктория, Мария, Ева и Анна.

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Самыми редкими среди мальчиков стали имена Аким, Алмаз, Аристарх, Бахтовар, Евсей, Ерофей, Лаврентий, Лукьян, Мартин, Михей, Никифор, Никодим, Осман, Потап, Равиль, Радий, Рудольф, Серафим, Феликс и Ярополк.

Среди девочек – Аделаида, Ариша, Аурика, Ванесса, Гертруда, Глафира, Мырзагул, Линда, Лукерья, Любава, Мальвина, Маруся, Марфа, Мина, Михалина, Степанида, Устинья, Элла, Элизабет и Янина.