Забайкальский ЗАГС перечислил самые необычные имена 2020 года

Девочка с «цветочным» именем и мальчик с именем философа появились в 2020 году в Забайкалье. Управление ЗАГС перечислило самые необычные и самые популярные имена года.

В Забайкальском крае в 2020 году родилось более 9,3 тысячи человек. Первое место по рождаемости занимает краевой центр — город Чита. А вот необычные имена, которые родители давали младенцам, чаще всего приходились на районы.

Так, в Чернышевском районе родители назвали дочку в честь цветка — Каталея Орхидея. В отделе ЗАГС Акшинского района зарегистрировано рождение девочки, которой родители дали имя Ева. За 20 лет такое имя здесь встречается только третий раз. Редко называли девочек Мирославами, Даринами и Миланами.

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Мальчикам также давали необычные имена в 2020 году в Забайкалье. В Борзинском районе появился Сократ, в Каларском — Даромир. В Оловяннинском районе появились Эмиль и Антип.

А самыми распространенными именами в Забайкалье в 2020 году стали мужские: Михаил, Александр, Кирилл, Артем. Среди женских имен лидируют: София, Софья, Полина, Алиса, Александра, Лидия.

Но рекорд на самое необычное имя в России с начала тысячелетия можно вручить семейной паре Ворониных из Москвы.

В 2002 году семья пришла в ЗАГС и попросила записать в свидетельстве о рождении сына имя БОЧ рВФ 260602 (Биологический Объект Человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Им отказали. Родители отправились в суды и добрались до Страсбурга… Сейчас в документах мальчика в графе «ФИО» написано — Боч Вячеславович Фролов.