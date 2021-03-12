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Россия впервые выиграла ЧМ по акробатике в команде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/rus_freestyle_ski

Российские спортсмены впервые в истории выиграли смешанные соревнования по лыжной акробатике на чемпионате мира по фристайлу в Алма-Ате.

Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров в суперфинале набрали 300,94 балла. Вторыми стали швейцарцы (293,46 балла), третьими — американцы (283,97).

«Хотелось бы в первую очередь извиниться за свой финальный прыжок. Решающий момент – прыжок Максима, который вывел нас на первую строчку! Мы – чемпионы!» — прокомментировал Кротов.

Всего в активе российских акробатов четыре медали. Золотую медаль соревнований завоевал Буров, бронзовые медали — Кротов и Никитина.

Лыжная акробатика — одна из дисциплин фристайла: спортсмены исполняют разные по сложности трюки с помощью специального трамплина. Судьи оценивают технику отрыва, высоту и длину полета, форму и качество выполнения элементов, а также чистоту приземления.

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