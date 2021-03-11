Игрокам World of Tanks обновили элитные танки

Разработчики World of Tanks выпустили обновление 1.12, которое меняет тактико-технические характеристики премиальных танков.

Переработка коснулась четырех боевых машин — СТГ «Гвардеец», T26E4 SuperPershing, STA-2 и T-34-3. В сообщении отмечается, что изменения характеристик направлены на повышение комфорта игры на этих машинах.

При этом обновление никак не отразится на ролевых моделях поведения танков, варианты их применения останутся прежними. Все боевые машины, получившие изменения, в ветке развития имеют восьмой уровень.

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Компания Wargaming с выходом патча 1.12 также завершила тестирование «Экипажа 2.0» в «Песочнице». После получения всех результатов и анализа данных разработчики примут решение о возможном продлении теста.