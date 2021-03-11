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Торжественное открытие туалета в Киеве высмеяли в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Видео с торжественной церемонией открытия женского туалета в честь Международного женского в дня Киевском государственном университете телекоммуникаций вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях.

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь раскритиковал церемонию.

«Чрезвычайно поражен такими "праздничными" событиями в государственном вузе, в котором открытие женских уборных, сопровождается административным ленточно-перерезательным пафосом с лиричными выкрутасами», — написал он в Facebook.

Его поддержал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян. Правда, свою критику он направил в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

«Владимир Александрович, вам не кажется, что ваш легкий маразм становится заразительным?» — написал экс-министр в комментарии к видео.

Язвительными комментариями отметились и простые пользователи. «Жаль, фейерверков не было», — посетовала Nadia Popovych. «Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали…», — процитировала классика Ira Matushkina.


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kobra_72

Извините у нас в районе был сильный ветер и я вынужден был украсть весь годовой бюджет....

WSG0600-164-164

Красава, стиль: Не виноватая Я, Он сам ко Мне пришёл. Да наглости нет предела, ждём депутатов по выборам...

362889

да, да, да, вот она чипизация населения

лачинов

Конечно надо всех прогнать через биометрию, а то пока трудно находить конкретного человека по камерам.
Sibnet.Ru