Торжественное открытие туалета в Киеве высмеяли в Сети

Видео с торжественной церемонией открытия женского туалета в честь Международного женского в дня Киевском государственном университете телекоммуникаций вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях.

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь раскритиковал церемонию.

«Чрезвычайно поражен такими "праздничными" событиями в государственном вузе, в котором открытие женских уборных, сопровождается административным ленточно-перерезательным пафосом с лиричными выкрутасами», — написал он в Facebook.

Его поддержал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян. Правда, свою критику он направил в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

«Владимир Александрович, вам не кажется, что ваш легкий маразм становится заразительным?» — написал экс-министр в комментарии к видео.

Язвительными комментариями отметились и простые пользователи. «Жаль, фейерверков не было», — посетовала Nadia Popovych. «Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали…», — процитировала классика Ira Matushkina.