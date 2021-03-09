Большунова задумали лишить серебра чемпионата мира

Норвежская лыжная ассоциация официально подала апелляцию на решение о дисквалификации лыжника Йоханнеса Клебо по итогам гонки на 50 километров классическим стилем на чемпионате мира в Германии.

Клебо по итогам гонки завоевал золото, вторым стал еще один норвежец Эмиль Иверсен, а россиянин Александр Большунов — третьим. При этом Большунов лидировал перед самым финишем, но сломал палку после контакта с Клебо, после чего отстал от норвежцев.

Судьи рассмотрели эпизод, в результате Клебо был дисквалифицирован, победу присудили Иверсену, а серебро получил Большунов. Протест сборной Норвегии на дисквалификацию Клебо был отклонен.

После апелляции дело будет рассмотрено тремя беспристрастными членами независимой комиссии Международной федерации лыжного спорта, среди которых не может быть представителей Норвегии и России.

Если комиссия отменит решение судей, то Большунов лишится серебра ЧМ. При этом ему вернут бронзовую награду.