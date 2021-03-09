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Большунова задумали лишить серебра чемпионата мира

Источник:
NRK
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Фото: © пресс-служба Федерации лыжных гонок России

Норвежская лыжная ассоциация официально подала апелляцию на решение о дисквалификации лыжника Йоханнеса Клебо по итогам гонки на 50 километров классическим стилем на чемпионате мира в Германии.

Клебо по итогам гонки завоевал золото, вторым стал еще один норвежец Эмиль Иверсен, а россиянин Александр Большунов — третьим. При этом Большунов лидировал перед самым финишем, но сломал палку после контакта с Клебо, после чего отстал от норвежцев.

Судьи рассмотрели эпизод, в результате Клебо был дисквалифицирован, победу присудили Иверсену, а серебро получил Большунов. Протест сборной Норвегии на дисквалификацию Клебо был отклонен.

После апелляции дело будет рассмотрено тремя беспристрастными членами независимой комиссии Международной федерации лыжного спорта, среди которых не может быть представителей Норвегии и России.

Если комиссия отменит решение судей, то Большунов лишится серебра ЧМ. При этом ему вернут бронзовую награду.

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Топ комментариев

Иркут 69

Один законопроект бредовее предыдущего... Срок за слова. Не за содеянное, а за просто за буквы. 😕

jeryakob

эти долболюбы по магазинам то ходят?

Saw77

а ха развал экономики расстреливать на месте.....

Kdszews

зато у самих цены в космос прут.
Sibnet.Ru