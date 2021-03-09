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Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую

Автор:
Олег Чернов, Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Закон, позволяющий россиянам перенести в электронные трудовые книжки все сведения о своем стаже работы, вступил в силу с 7 марта. Какие нюансы могут возникнуть при переходе на цифровую версию трудовой и как не потерять стаж?

С 1 января 2021 года работодатели по выбору работника могут вести трудовые книжки в электронном виде. В такой системе сведения о трудовой деятельности граждан хранит информационная система Пенсионного фонда исключительно в цифровом виде.

Стаж может потеряться?

Электронные трудовые книжки на сегодня завели более 4 миллионов граждан. Таким работникам бумажные трудовые выдали на руки, записи в них больше не вносятся, хотя они сохранили свой статус официального документа.

Где и когда работал гражданин, Пенсионный фонд знал без электронных трудовых книжек задолго до их введения — с 2002 года в стране работает электронная система персонифицированного учета СНИЛС.

Но по умолчанию данные о периодах занятости с 2002 по 2019 годы в электронные трудовые книжки не вносятся. В частности, в электронной базе отсутствует информация о должностях, а также о реквизитах кадровых документов, на основании которых осуществлялись прием, перевод или увольнение сотрудника.

Таким образом, даже если человек отказался от бумажной трудовой книжки, ему требуется хранить ее до пенсии, иначе есть риск потерять часть сведений о стаже. Вступивший в силу закон решает эту проблему, позволяя переносить в свой цифровой индивидуальный лицевой счет все данные о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года.

Впрочем, бумажные трудовые все равно никуда не денутся. С 2023 года их формат изменится, но их продолжат выдавать работникам, которые официально отказались от перехода на электронный формат учета трудовой деятельности. Книжки старого образца при этом будут действительны без ограничения срока.

Как работает перенос трудового стажа

Чтобы не потерять стаж при переходе на «цифру», любой работник с 7 марта может обратиться в Пенсионный фонд с заявлением на включение в его индивидуальный лицевой счет информации о трудовой деятельности за периоды до 2020 года.

Для этого потребуется предоставить ведомству заверенную копию бумажной трудовой книжки. Пенсионный фонд сверит информацию из трудовой книжки с тем, что есть в системе персонифицированного учета. Если основные данные совпадают, цифровую трудовую сразу дополнят новыми сведениями.

Если информация на индивидуальном лицевом счете и в бумажной трудовой книжке расходится, то ведомство проведет дополнительную проверку на предмет их достоверности. Возможно, гражданину потребуется собрать дополнительные справки, чтобы подтвердить свой стаж.

Важно, что автоматическая сверка сведений возможна лишь до 1 января 2002 года, более старые данные на предмет их достоверности будут проверять сотрудники Пенсионного фонда.

При этом пока неизвестно, как именно подавать в Пенсионный фонд такое заявление. Правительство ранее анонсировало, что принимать документы обяжут работодателей. Также предполагается, что заявление на внесение данных можно будет направить через Госуслуги или личный кабинет ПФР.

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jeryakob

эти долболюбы по магазинам то ходят?

Иркут 69

Один законопроект бредовее предыдущего... Срок за слова. Не за содеянное, а за просто за буквы. 😕

Saw77

а ха развал экономики расстреливать на месте.....

Kdszews

зато у самих цены в космос прут.
Sibnet.Ru