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Пентагон встревожили боевые возможности России в космосе

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ronald C. Wittmann

Российские военные возможности в космосе вызывают серьезную тревогу — Россия обладает боевыми лазерами, спутниками-матрешками и противоспутниковыми ракетами, заявил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд.

«Угроза, которую мы наблюдаем сегодня, очень серьезная. <…> Как Китай, так и Россия обладают множеством лазерных систем разного уровня мощности. Для уничтожения или повреждения с земли, или для нарушения нашей способности использовать спутники», — цитирует РИА Новости генерала.

Реймонд сравнил один из российских спутников с матрешкой и предположил, что его создали «для уничтожения американских спутников на околоземной орбите».

В декабре Космическое командование США заявило о том, что Россия испытывает ракету, нацеленную на уничтожение спутников.

У СССР в 1980-х на боевом дежурстве стояла система противокосмической обороны (программа «Истребитель спутников»). В комплекс входила ракета-носитель «Циклон-2». Во время испытаний она успешно перехватывала на орбите спутники-мишени.

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