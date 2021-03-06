От блинов до прощения: как и когда отмечать Масленицу

Масленица в 2021 году начинается 8 марта. Для большинства это значит, что наступает время блинов, а смысл праздника заключается лишь в фольклорных проводах зимы. На самом деле Масленица имеет более глубокие корни и значение. В чем истинная суть праздника и можно ли встречать Масленицу православным?

Масленица начинается в понедельник со Встреч и заканчивается на седьмой день — в Прощеное воскресенье. Масленичная неделя в 2021 году выпала на 8-14 марта.

Историки говорят о глубоком сакральном смысле Масленицы, затерявшемся в глуби веков. Древние, архаичные представления наших предков о ней были связаны с началом древнеславянского нового года. И это было не просто проводами одного сезона и празднованием начала другого, а носило более фундаментальное значение.

Поезд и жертва

Раньше в деревнях водили масленичный поезд. Сани связывали друг с другом, на них садились ряженые и ездили по деревне. Во главе поезда, в первых санях везли чучело, демонстрируя его всем встречным. Чучело символизировало вовсе не зиму. Это был символ принесения жертвы у мирового древа, поэтому его и привязывали к длинному шесту.

Чучело не сжигали сразу — разрывали, доставали из него солому и раскидывали по полям. «Это был магический акт для того, чтобы был хороший урожай. Сейчас этого подтекста нет, сейчас просто сжигают антропоморфное чучело», — говорит старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН, кандидат исторических наук Галина Любимова.

К слову, традиция взятия снежного городка вообще была неизвестна русским на других территориях. Придумали ее переселенцы в Сибирь, увидев, что здесь очень много снега.

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«Это визитная карточка именно Сибирской Масленицы. Мы прекрасно помним картину Сурикова, он ее писал по личным впечатлениям. Он сам из казачьей станицы Енисейской губернии, все это прекрасно, и переданы все детали и подробности», — объясняет Любимова.

Сейчас, конечно, никто не вкладывает в праздничные ритуалы Масленицы магические значения, а сам языческий праздник стал согласован с православными традициями. Хотя ни пьянства, ни разгула, ни мясоедения церковь не одобряет.

Церковь не против

Масленичная неделя совпадает у православных христиан с седмицей, предшествующей Великому посту. В праздничную неделю в церквях прекращают таинство венчания, а прихожанам не рекомендуют есть мясо, чтобы было легче войти в первую, самую сложную неделю Великого поста.

Но никто не запрещает есть молочные продукты и, соответственно, символ праздника — блины. В целом, Русская православная церковь довольно положительно относится к празднику и даже рекомендует в эти дни почаще видеться с близкими.

«Особый смысл Масленицы в совсем еще недавние времена, когда не было ни телефонов, ни электронной почты, был в том, чтобы люди в течение недели, предшествующей Прощеному воскресенью и Великому посту, успели съездить и сходить к своим близким и дальним знакомым и родным, попросить друг у друга прощения. А примирившись, испросив прощения, как не сесть за пир?» — цитирует Pravoslavie.ru наместника московского Сретенского монастыря Архимандрита Тихона (Шевкунова).

Значение дней Масленицы

Масленичная неделя делилась у славян на Узкую (с понедельника по среду) и Широкую (с четверга по воскресенье). Хозяйственными делами разрешалось заниматься только в Узкую масленицу. У каждого дня было свое название и значение.

Понедельник — Встреча. В этот день достраивали снежные городки и делали чучело Масленицы. Начинались катания с ледяных горок. Дети и молодежь старались уехать как можно дальше, по этому расстоянию оценивали, какой осенью соберут урожай.

За столом должна собраться вся семья — по традиции, свекры отпускали невестку к ее родителям, а вечером приходили к ним в гости. Первый блин, который пекли, отдавали нищим, чтобы те помянули покойников.

Вторник — Заигрыш. В этот день устраивали смотрины невест и сватались. Чтобы познакомиться парни и девушки устраивали катания на санях. Для молодоженов проводили испытания, например, мужа и жену вызывали за ворота и просили целоваться на виду у всех.

Среда — Лакомка. Теща принимала в гостях зятя, должна была продемонстрировать ему свое расположение. Чтобы муж заботился о дочери, она мазала ему голову сливочным маслом — задабривала, а также угощала блинами.

Четверг — Разгул, или Широкий. День начала широких празднований с катаниями на лошадях, кулачными боями и штурмом снежного городка. Парни залезали на ледяные столбы, к которым привязывали в старину петуха.

Пятница — Тещины вечерки. Зять приглашал тещу на ответный визит и сам пек угощение. Мама жены могла прийти вместе с подругами и родственниками.

Суббота — Золовкины посиделки. Невестка в этот день приглашала сестру мужа и других родных, подруг, для общения.

Воскресенье — Проводы. Еще этот день называют Прощеным, принято просить прощения за обиды, причиненные за год. Заканчивалась неделя сожжением чучела. В этот день в огонь бросали блины и прощались в Масленицей.