Новосибирские ученые придумали доставку препаратов ультразвуком

Новосибирские ученые разработали новый способ доставки антибактериальных веществ к пораженному органу, пишет официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

Ультразвуковой метод получения аэрозоля противовирусных и антибактериальных препаратов разработали в Институте химической кинетики и горения имени Воеводского. Ученые провели анализ ингаляционной доставки на мышах.

Существует несколько путей доставки лекарства в организм, некоторые средства возможно применять только в таблетках или инъекциях. При пероральном способе доставки способность лекарственного вещества усваиваться в организме гораздо ниже по сравнению с инъекционным введением. Но некоторые препараты нерастворимы в воде, поэтому их сложно применять в виде инъекций.

«Установлено, что по сравнению с пероральным введением при аэрозольной доставке нестероидных противовоспалительных средств требуется доза в 10 тысяч раз меньше, чем при пероральном приеме, с сохранением того же эффекта … Во время перорального приема есть потери: часть лекарства не усваивается и выводится организмом, часть – метаболизируется печенью. Высокий уровень биодоступности ингаляций достигается тем, что препарат попадает сразу в альвеолярный участок легких, где растворяется и разносится кровью по организму», – рассказал замдиректора института Сергей Валиулин.

После исследований действия аэрозоля нестероидных противовоспалительных веществ ученые перешли к антибактериальным препаратам, в частности противотуберкулезному «Изониазиду» и антибиотикам цефалоспоринового ряда. Проект был направлен на анализ аэрозольной доставки антибиотиков, применяемых для лечения пневмонии.

«Нам удалось показать на лабораторных мышах, что благодаря аэрозольному способу доставки лекарство прекрасно проникает в кровь, а концентрация достигает практически той же величины, что при внутривенном введении», – прокомментировал ученый.

Исследователи разработали метод ультразвукового распыления. При его использовании не происходит увеличения температуры исходных лекарственных соединений. Из вещества готовится специальный раствор, распыляемый ультразвуком, в ингаляционной установке образуются капли, частицы которых там же осушаются, перед тем как попасть в камеру для ингаляции.

Было важно преобразовать капли аэрозоля в сухие частицы, потому что таким образом можно было точно определить их размер и количество и оценить, какая доза вещества была введена мышам, сопоставить результаты опыта с данными других способов доставки лекарств. Ингаляционный способ может применяться для широкого спектра заболеваний.

«Сейчас мы провели фармакокинетические исследования нестероидных противовоспалительных, противовирусных и антибактериальных препаратов. В планах рассмотреть специфическое противогриппозное действие “Триазавирина” в виде аэрозоля», – сказал Валиулин.