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Новосибирские ученые придумали доставку препаратов ультразвуком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирские ученые разработали новый способ доставки антибактериальных веществ к пораженному органу, пишет официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

Ультразвуковой метод получения аэрозоля противовирусных и антибактериальных препаратов разработали в Институте химической кинетики и горения имени Воеводского. Ученые провели анализ ингаляционной доставки на мышах.

Существует несколько путей доставки лекарства в организм, некоторые средства возможно применять только в таблетках или инъекциях. При пероральном способе доставки способность лекарственного вещества усваиваться в организме гораздо ниже по сравнению с инъекционным введением. Но некоторые препараты нерастворимы в воде, поэтому их сложно применять в виде инъекций.

«Установлено, что по сравнению с пероральным введением при аэрозольной доставке нестероидных противовоспалительных средств требуется доза в 10 тысяч раз меньше, чем при пероральном приеме, с сохранением того же эффекта … Во время перорального приема есть потери: часть лекарства не усваивается и выводится организмом, часть – метаболизируется печенью. Высокий уровень биодоступности ингаляций достигается тем, что препарат попадает сразу в альвеолярный участок легких, где растворяется и разносится кровью по организму», – рассказал замдиректора института Сергей Валиулин.

После исследований действия аэрозоля нестероидных противовоспалительных веществ ученые перешли к антибактериальным препаратам, в частности противотуберкулезному «Изониазиду» и антибиотикам цефалоспоринового ряда. Проект был направлен на анализ аэрозольной доставки антибиотиков, применяемых для лечения пневмонии.

«Нам удалось показать на лабораторных мышах, что благодаря аэрозольному способу доставки лекарство прекрасно проникает в кровь, а концентрация достигает практически той же величины, что при внутривенном введении», – прокомментировал ученый.

Исследователи разработали метод ультразвукового распыления. При его использовании не происходит увеличения температуры исходных лекарственных соединений. Из вещества готовится специальный раствор, распыляемый ультразвуком, в ингаляционной установке образуются капли, частицы которых там же осушаются, перед тем как попасть в камеру для ингаляции.

Было важно преобразовать капли аэрозоля в сухие частицы, потому что таким образом можно было точно определить их размер и количество и оценить, какая доза вещества была введена мышам, сопоставить результаты опыта с данными других способов доставки лекарств. Ингаляционный способ может применяться для широкого спектра заболеваний.

«Сейчас мы провели фармакокинетические исследования нестероидных противовоспалительных, противовирусных и антибактериальных препаратов. В планах рассмотреть специфическое противогриппозное действие “Триазавирина” в виде аэрозоля», – сказал Валиулин.

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Топ комментариев

Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

itStorm

Акций протеста незаконных не бывает если они мирные, неужели этот фигурант за 20 лет президенства это...

corrector

уставший гегемон и мелкие остатки былого королевского величия

-Керя-

За свои же шанюшки Россия виновата...
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